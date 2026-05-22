Знала, но попалась: пенсионерка отдала мошенникам 11 миллионов рублей

Жительница Кемерова знала о схемах телефонных мошенников, но все равно лишилась более 11 миллионов рублей. Как пишет VSE42.Ru , злоумышленники разыграли перед ней многоходовую комбинацию с участием «инженера предприятия», «полиции» и «банка». Женщина в течение полутора месяцев снимала сбережения и переводила на счета аферистов.

Кемеровчанка стала жертвой хорошо отрепетированной мошеннической схемы, несмотря на то что была предупреждена о методах злоумышленников.

Первым женщине позвонил неизвестный. Он представился инженером предприятия, где пенсионерка работала раньше. Мужчина сообщил о некой проверке сотрудников и бывших работников. Следом подключились лже-сотрудники полиции и банка. Они убедили женщину, что от ее имени пытаются перевести деньги террористам. Единственный способ «обезопасить» сбережения — перевести их на специальные счета.

Пенсионерка в течение полутора месяцев регулярно снимала деньги и переводила на реквизиты, указанные аферистами. Общая сумма составила более 11 миллионов рублей. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Аферистов разыскивают.

