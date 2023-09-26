«Знали друг друга семь лет, но встретились случайно»: россиянка рассказала удивительную историю знакомства с подругой

День встречи со старыми друзьями отмечается ежегодно 26 сентября. Это не только повод набрать номер тех, кого давно не видели, но и возможность вспомнить самые трогательные истории знакомства.

Как рассказала нам жительница Москвы Маргарита Б., в 2014 году, когда она еще проживала в маленьком городе и училась в колледже, на почве общих интересов познакомилась в соцсестях с другой девочкой примерно такого же возраста.

«Мы очень долго общались, могли болтать вечерами напролет, но потом, по мере взросления общение становилось все реже, и в конечном итоге о нем напоминали только взаимные подписки в социальных сетях», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После этого, по словам собеседницы, у каждой началась своя жизнь, но так сложилось, что независимо друг от друга обе подруги решили покорять столицу.

«Я уже успела выйти замуж, родить ребенка, и как раз в этот год началась пандемия коронавируса. Я купила билеты на концерт, хотела пойти с мужем, но оставлять сына с бабушкой, которая уже в возрасте, в такие времена было опасно. И тут я случайно вспомнила, что моя старая знакомая тоже слушает эту группу», — рассказала Маргарита.

Жительница Москвы написала подруге по переписке и предложила составить ей компанию. Несмотря на значительный перерыв в общении, та согласилась достаточно быстро.

«С тех пор мы видимся очень часто и постоянно поддерживаем общение. Вот так и получилось, что мы совершенно из разных городов, знали друг друга семь лет, но встретились случайно в Москве», — поделилась девушка.

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