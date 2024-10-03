Знаменитого «фашиста» из «Брата-2» ищут судебные приставы за долги

Российский режиссер и актер Константин Мурзенко, известный по запоминающейся роли в культовом фильме «Брат-2», задолжал ФНС более 1,5 млн руб. Судебные приставы объявили его в розыск из-за неуплаты налогов с 2019 года.

Согласно полученным данным, по запросу налоговиков у Мурзенко были арестованы восемь банковских счетов. Теперь ему грозит серьезное наказание: от штрафа в размере до 600 тыс. руб. до лишения свободы (или принудительных работ) на срок до двух лет.

Ранее в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актера Василия Ливанова. Позже стало известно, что жизнь актера удалось спасти. Для этого потребовалось хирургическое вмешательство: ему провели операцию по удалению тромба.