Знаменитый ангел с котом получил шарф: его утеплили заботливые жители Электростали

Знаменитый арт-объект «Ангел с котом» в подмосковной Электростали обрел новый зимний аксессуар. Как сообщает REGIONS , местные жители заботливо укутали скульптуру теплым шарфом, чем продолжили традицию сезонного украшения популярной городской достопримечательности.

Фотографии «утепленного» ангела быстро разошлись по социальным сетям, появившись в том числе в группе «Народные новости Электросталь». Скульптура, расположенная на пешеходной Вознесенской аллее рядом с историко-художественным музеем, давно стала неформальным символом города и любимым местом для фотосессий как жителей, так и туристов.

Вознесенская аллея, созданная осенью 2020 года на участке бывшей улицы Корешкова, сама по себе является знаковым местом отдыха. Ее главной архитектурной доминантой выступает храм Вознесения Господня. Появление же скульптуры ангела с котом добавило локации особого, камерного шарма и моментально привлекло внимание горожан.

Как отмечают местные жители, традиция «одевать» ангела в зимние аксессуары — шарфы или шапки — уже успела стать доброй привычкой, особенно в холодное время года. Это не только забота о символе города, но и способ создать новую, уникальную фотозону, меняющуюся в зависимости от времени года и фантазии электростальцев. Таким образом, статичный арт-объект превратился в живой проект, отражающий настроение и творческий порыв местного сообщества.

