Знаменитый ангел с котом получил шарф: его утеплили заботливые жители Электростали
REGIONS: жители подмосковной Электростали укутали «Ангела с котом» в шарф
Знаменитый арт-объект «Ангел с котом» в подмосковной Электростали обрел новый зимний аксессуар. Как сообщает REGIONS, местные жители заботливо укутали скульптуру теплым шарфом, чем продолжили традицию сезонного украшения популярной городской достопримечательности.
Фотографии «утепленного» ангела быстро разошлись по социальным сетям, появившись в том числе в группе «Народные новости Электросталь». Скульптура, расположенная на пешеходной Вознесенской аллее рядом с историко-художественным музеем, давно стала неформальным символом города и любимым местом для фотосессий как жителей, так и туристов.
Вознесенская аллея, созданная осенью 2020 года на участке бывшей улицы Корешкова, сама по себе является знаковым местом отдыха. Ее главной архитектурной доминантой выступает храм Вознесения Господня. Появление же скульптуры ангела с котом добавило локации особого, камерного шарма и моментально привлекло внимание горожан.
Как отмечают местные жители, традиция «одевать» ангела в зимние аксессуары — шарфы или шапки — уже успела стать доброй привычкой, особенно в холодное время года. Это не только забота о символе города, но и способ создать новую, уникальную фотозону, меняющуюся в зависимости от времени года и фантазии электростальцев. Таким образом, статичный арт-объект превратился в живой проект, отражающий настроение и творческий порыв местного сообщества.
