Депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл и руководитель департамента исполкома общественного движения «Народный фронт» Василий Бочкарев высказался о важности патриотического воспитания для детей и подростков.

По мнению депутата, молодежь находится в условиях информационного изобилия, чем пользуются недружественные России страны. Он считает, что важно обезопасить молодое поколение.

«Народный фронт создал кибердружину, которая занимается поиском опасных интернет-ресурсов и блокирует их. Но еще важно поддерживать патриотизм, прививать любовь к Родине: через историю, через спорт, через добровольческий труд, через пример взрослых», — рассказал Бочкарев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рассказывать нужно не только об истории, но и о современных героях России, отметил депутат. Важно транслировать правильный пример подрастающему поколению.

Руководитель бойцовского клуба «Александр Невский» Александр Солдатенков тоже высказался о ценности патриотического воспитания. Он подчеркнул, что важно знать свою историю, своих героев и формировать правильный пример для молодежи. По его признанию, ему сложно смотреть на то, что молодежь ориентируется на Запад.

«Патриотическое воспитание, ценность истории, культивирование наших русских героев — это необходимость. Если мы не наполним ребят своими героями, они восполнят этот пробел, как смогут. От взрослых зависит, кто для них будет кумиром: Супермен или русский богатырь», — объяснил Солдатенков.

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