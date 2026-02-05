Золотая середина чистоты: дерматолог рассказала, как часто нужно принимать душ

Ежедневный душ давно стал для многих неотъемлемым ритуалом, символом чистоты и бодрости. Однако врачи-дерматологи все чаще обращают внимание на то, что фанатичное стремление к стерильности может навредить коже. Где же проходит грань между необходимой гигиеной и чрезмерным очищением? На этот вопрос в беседе с REGIONS ответила врач-дерматолог из подмосковного Подольска Инга Журова.

Процесс мытья, по словам специалиста, — это не просто устранение видимой грязи, а бережное удаление смеси из городской пыли, отмерших клеток, кожного сала и пота. Врач ответила, что регулярное очищение — это ключевой способ профилактики: оно снижает шансы развития бактериальных или грибковых проблем и заметно уменьшает интенсивность запаха тела. При этом неприятный запах создается не самим потом, а бактериями, которые им питаются.

Что касается частоты водных процедур, то единой для всех нормы, по мнению дерматолога, не существует. Для офисного работника в умеренном климате может быть достаточно одного душа в день или даже через день, тогда как для спортсмена или жителя жаркой страны необходимы более частые омовения. При этом некоторые зоны, такие как лицо, подмышки и пах, требуют ежедневного внимания независимо от общего графика.

«Ваше тело — лучший советчик. Оно само подскажет, когда ему необходима порция свежести, а когда — бережный уход и отдых от водных процедур. Главное — научиться замечать эти сигналы и относиться к своей коже с заботой, а не с фанатизмом», — заключает Журова.

Особый подход к гигиене требуется в разные периоды жизни. Младенцам достаточно мытья с мягким средством 1-2 раза в неделю, подросткам в период гормональной перестройки необходим ежедневный душ, а людям старшего возраста, чья кожа становится суше, может быть оптимален душ через день с использованием щадящих средств.

Главная опасность, по словам Журовой, кроется в крайностях. Слишком частое и агрессивное мытье горячей водой с жесткими средствами разрушает естественный защитный барьер кожи, приводя к сухости и раздражению. Пренебрежение же гигиеной создает среду для размножения бактерий и повышает риск инфекций.

Среди практических советов — использование средств с нейтральным pH, нанесение увлажняющего лосьона на слегка влажную кожу после душа, а также умеренность в принятии горячих ванн и посещении бани.

