США нацелились на азиатский рынок: Вашингтон предложил странам региона альтернативу российской нефти

США начали переговоры со странами Азии, предлагая заменить российские нефть и газ своими поставками. Вашингтон намерен укрепить позиции на энергетическом рынке региона. Об этом сообщает Fox Business.

Администрация США ведет активные переговоры с азиатскими странами, стремясь заменить Россию в качестве ключевого поставщика нефти и газа. По словам министра энергетики Криса Райта, диалог с Индией пока находится на ранней стадии, но Вашингтон уже перенаправляет европейские поставки энергоресурсов, ранее зависимые от Москвы.

Индия, третий в мире потребитель нефти, закупает ее более чем у 30 стран, включая Россию. До этого Дональд Трамп заявлял, что Нью-Дели может отказаться от российских энергоносителей в рамках новой торговой сделки с США. Однако точные сроки и условия такого перехода пока неясны.

