Золотой век комедии окончен: Илья Соболев заявил о падении гонораров в стендапе

Илья Соболев, известный комик, заявил, что заработок от стендап-выступлений не всегда покрывает все потребности артистов, поэтому они вынуждены искать дополнительные источники дохода, такие как создание собственных проектов и выпуск мерча. Об этом он сообщил в рамках VK-шоу «50 вопросов».

Соболев подчеркнул, что его финансовое благосостояние росло постепенно, вместе с его профессиональным опытом. Он признался, что никогда не получал огромные суммы денег сразу.

В качестве примера он привел свой первый ощутимый гонорар в 40 тыс. руб. за ведение свадьбы, затем 80 тыс. руб. с ростом опыта. Комик вспомнил, что на свадьбе у хоккеиста Антона Бурдасова ему заплатили 150 тыс. руб., в то время как Стас Ярушин получил 300 тыс. руб., что его очень удивило.

«Раньше пацаны из Comedy Club зарабатывали сотни тысяч долларов, выступая на частных программах на Рублевке. Они просто сумками зарабатывали, потому что были уникальными. А еще до этого какие-нибудь Петросяны тоже скакали на дачах у богатых чуваков – в свое время, когда они были крутые. Это потом они стали не крутыми…» — отметил он.

Юморист считает, что современная стендап-индустрия стала более конкурентной, что повлияло на доходы комиков.

