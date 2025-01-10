Золотовицкий прокомментировал смерть третьей жены Ефремова

Режиссер и актер Игорь Золотовицкий в беседе с RT прокомментировал смерть народной артистки России Евгении Добровольской. Он поделился с каналом воспоминаниями о коллеге.

Золотовицкий отметил, что много лет дружил и работал с Добровольской в МХТ и на съемочных площадках в кино. По его словам, с Евгенией он встречался часто и смело может сказать, что с ней была связана почти вся творческая жизнь.

«Мне очень жалко, что ее не стало, я в ужасной печали. Она была прекрасной актрисой в любом возрасте: и когда была молодой, занимала нишу ведущую... Когда стала взрослой женщиной с опытом материнства своего. Четверых детей подняла на ноги... Царство ей Небесное», — высказался режиссер.

Напомним, 10 января Московский Художественный театр (МХТ) им. А.П. Чехова сообщил о смерти звезды Евгении Добровольской. Третья жена актера Михаила Ефремова долгие годы боролась с онкологией.