«Золотые» путевки: что на самом деле ждет льготников в санаториях

Комитет Государственной Думы по охране здоровья уточнил порядок предоставления бесплатных санаторно-курортных путевок в рамках государственной социальной программы на 2024–2025 годы. Право на льготу подтверждается для граждан, относящихся к федеральным и региональным категориям получателей социальной помощи, сообщает РИА Новости.

В перечень основных федеральных льготных категорий, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение, включены инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Субъекты Российской Федерации вправе расширять этот список за счет регионального бюджета.

Для получения путевки гражданину необходимо предоставить в территориальный орган социальной защиты населения или фонд социального страхования пакет документов, включающий паспорт, документ, подтверждающий льготный статус, и заключение лечащего врача (справку по форме № 070/у). В этой справке должны быть отражены показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие медицинских противопоказаний.

Важным условием является наличие у санатория, выбранного для лечения, действующего договора с соответствующим государственным фондом на оказание услуг по программе. Сопровождающее лицо имеет право на бесплатную путевку и проживание при сопровождении ребенка-инвалида или инвалида I группы. Финансирование осуществляется в рамках выделенных бюджетных ассигнований, что на практике может формировать очередность получения путевок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.