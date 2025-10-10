Зомби-гламур: необычный тренд запустили в Подмосковье

В подмосковной деревне Нелидово создают новый тренд для любителей острых ощущений. Местная жительница Светлана Щербакова превратила любовь к хоррор-фильмам в успешный бизнес, запустив производство уникальных вязаных кукол-зомби в образе невест. Об этом пишет REGIONS.

Каждая кукла представляет собой детально проработанную фигуру зомби-невесты, выполненную из качественной пряжи. Особенность продукции — полная артикуляция: благодаря проволочному каркасу руки и ноги игрушек можно сгибать, придавая им любую позу. Для устойчивости или настенного размещения в комплекте идет специальная деревянная подставка — идеальное решение для создания мистической атмосферы в интерьере.

Спрос на этих рукотворных зомби постоянно растет, подтверждая наличие ниши на рынке нестандартных сувениров. По словам мастерицы, ее творения ориентированы и на взрослую аудиторию — фанатов фильмов ужасов и ценителей эксклюзивных арт-объектов.

Стоимость одного такого изделия составляет 8500 рублей, что отражает уникальность ручной работы и качество материалов. Сейчас эти жутковатые создания с волосами из натуральной козьей шерсти и гнущимися конечностями на проволочном каркасе стремительно набирают популярность у коллекционеров со всей России.

