Зона молчания: ChatGPT больше не будет давать советы пользователям по двум темам

OpenAI официально ограничила компетенцию своего чат-бота ChatGPT в критически важных для пользователей сферах. Информация появилась на официальном сайте компании.

Согласно обновленным правилам, искусственный интеллект больше не может предоставлять консультации, требующие специализированной лицензии — прежде всего в области юриспруденции и медицины. Новый регламент прямо запрещает боту давать советы по юридическим или медицинским вопросам «без соответствующего привлечения лицензированного специалиста», что кардинально меняет его статус с универсального советчика на более узкопрофильного помощника.

Ограничения затронули и другие социально значимые темы: национальная безопасность, образование, жилищные вопросы и трудоустройство также попали в список табуированных направлений. Эти меры стали превентивным ответом на потенциальные риски неквалифицированных рекомендаций в сферах, где ошибка может стоить здоровья, свободы или благополучия пользователей.

Технологический гигант фактически признал, что даже самая продвинутая нейросеть не должна заменять профессиональную экспертизу в областях с повышенной ответственностью. Для миллионов пользователей это означает необходимость пересмотреть привычку доверять ИИ решение жизненно важных вопросов.

