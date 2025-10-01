Зоопарк в двух комнатах: жительница Подмосковья спасла 50 брошенных экзотических животных

В двухкомнатной квартире в Воскресенске живут 50 экзотических животных — от карликового козлика и трех обезьян до пауков, сов и самых маленьких в мире голубей. Их хозяйка Ирина Калинина создала настоящий спасательный центр для питомцев-отказников, пишет REGIONS.

Как признается Калинина, содержание экзотов — дорогое и энергозатратное дело. Им нужен специальный микроклимат, особое питание, а в случае болезни — узкопрофильный ветеринар, которого часто приходится искать в Москве. Ирина, бывший медработник, помогает мужу-ветеринару проводить операции и уже 18 лет посвятила спасению животных. Однако она предупредила, что заводить таких диковинок импульсивно — опасно.

«Вот, например, обезьяны, забавные, с тонкой душевной организацией, эмоциональные, мыслящие, во многом на нас похожи, но в то же время это звери. И зубами могут вцепиться довольно сильно. Я, когда показываю людям своих милых обезьянок, демонстрирую и свои многочисленные шрамы. Когда я их лечу, они могут хорошо покусать», — делится хозяйка домашнего зоопарка.

Ирина не просто содержит причудливых зверей, но и организует пет-терапию для пенсионеров, детей-сирот и пациентов реабилитационных центров, а ее сын-инвалид находит в общении с питомцами эмоциональную поддержку.

В то же время юрист Сергей Измайлов напоминает потенциальным владельцам экзотов: прежде чем завести такого питомца, необходимо изучить Федеральный закон «О животном мире» и нормативы содержания, чтобы избежать штрафов. Многих в настоящее время запрещено держать в квартирах.

