Зоопсихолог Любимова связала болезни домашних питомцев с одиночеством

Специалист Татьяна Любимова рассказала, почему домашних любимцев нельзя оставлять надолго дома одних. Она также прокомментировала скандал с россиянкой, которая бросила в квартире питомцев на две недели, пишет gazetametro.ru .

Россиянка опубликовала в Сети пост, где рассказала, что оставила своих двух котов дома на 14 дней. Ей было необходимо увезти сына на лечение в другой город, но никто не смог составить компанию ее питомцам. Дабы пушистые не умерли с голоду, она сделала им поилку и кормушку, которая постоянно будет пополнять им миски.

Однако идея пришлась не по вкусу обществу: в Сети на девушку обрушился шквал критики за то, что она оставила домашних животных без присмотра. Зоопсихолог рассказала, действительно ли это опасно для питомцев.

«На фоне стресса у животных могут возникнуть различные заболевания, например заболевания мочевыделительной системы, гормональные и неврологические нарушения. Воду домашним животным необходимо менять минимум раз в день, поскольку стоячая вода, даже в импровизированной поилке, может стать источником различных патогенных микроорганизмов», — отметила Татьяна Любимова.

Напомнила зоопсихолог и про лоток: это кладезь вредных бактерий, которые провоцируют разные болезни. К тому же, не каждый кот будет ходить в неубранное место, а терпеть позыв к дефекации очень вредно даже для человека.

Кроме того, животные, которых оставляют одних, могут начать конфликтовать друг с другом без хозяина, так как у них начнется спор за территорию. При наличии человека у животных нет сомнений, кто главный в квартире, но без него ситуация может измениться. Также животные на фоне стресса и одиночества могут столкнуться с расстройством пищевого поведения и депрессией.

Зоопсихолог напомнила, что существуют услуги по передержке, и это гораздо лучше, чем оставлять хвостатых друзей одних.

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