«Зрение плохое, придется наощупь служить»: айтишник решил бросить карьеру и отправился на СВО

Среди программистов Уральского федерального округа известно имя Инвера Турищева из Нижнего Тагила. Талантливый парень в свои 20 лет успел не только организовать форум для разработчиков, но и стать спикером всероссийских соревнований по программированию. Но судьба решила, что он нужней на передовой.

Людмила Тишкина вырастила сына Инвера целеустремленным и готовым учиться новому. Она сама по профессии педагог, а потому понимала, как важны в жизни знания.

«Он ставил себе высокие, но достижимые цели. Педуниверситет он закончил с красным дипломом. При этом у него было много друзей, он помогал слабым и защищал их. Активно развивался в IT-сфере», — рассказывает про сына Тишкина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Турищев был максимально эффективным, делал по нескольку дел сразу не хуже Цезаря. Пока в институте он готовился к защите диплома, учился в автошколе, чтобы сдать на права.

«Инвер отправился в школу радистов и тоже успешно ее закончил. Шутил: «Зрение плохое, придется наощупь служить». Мой сын вообще был юморист, постоянно находил позитив», — отмечает Людмила Геннадьевна.

Когда все друзья пошли в армию, отправился и Турищев, хотя мог бы и отказаться, основания были. В армии Инвер стал помощником начальника службы ГСМ (горюче-смазочных материалов). Практически сразу заключил контракт с Минобороны. То было за семь месяцев до начала спецоперации.

К началу СВО рядовой Турищев уже был готов: с первых дней отправился по областям Украины, повидал многое. Он подвозил топливо для военной техники. Уже на фронте Инвер решил связать свою жизнь с армией и после службы пойти в академию имени Жукова. Но не случилось.

О том, что произошло с Инвером Турищевым, читайте в нашем материале.