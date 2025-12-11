«Зрители остались довольны»: в Хабаровском крае тигр устроил дефиле перед камерами водителей

В Хабаровском крае амурский тигр вышел к трассе и устроил настоящую фотосессию, спокойно позируя перед камерами остановившихся водителей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Необычная встреча произошла в районе имени Лазо. Полосатый хищник, словно профессиональная модель, неспешно прогуливался вдоль дороги, демонстрируя себя с разных ракурсов. По словам очевидцев, зверь специально поворачивался к камерам, показывая то анфас, то профиль, и явно не боялся людей.

Для Дальневосточного региона такие выходки редки, хотя и не единичны. Амурские тигры, занесенные в Красную книгу, изредка выходят к людям, чаще в поисках пищи или при освоении новых территорий. Однако столь демонстративное и спокойное поведение говорит о том, что животное чувствует себя уверенно и не воспринимает машины как угрозу.

Специалисты предупреждают, что подобные встречи, несмотря на их зрелищность, потенциально опасны. Тигр — дикий и сильный хищник, и его поведение может моментально измениться. Водителям, оказавшимся в такой ситуации, рекомендуют оставаться в машинах, не шуметь, не пытаться приблизиться или накормить животное, а тихо дождаться, пока оно уйдет.

