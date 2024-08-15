«Зуб дьявола», «синяк» и коралл: редкие виды грибов, найденные в России в этом году

В этом году грибники по всей стране публикуют в Сети снимки очень необычных грибов, которые им удалось найти в лесах. Некоторые из них можно назвать по-настоящему жуткими. Подробнее о каждом из видов и где они встречаются — в материале «Подмосковье сегодня».

Так, один из наиболее неприятных грибов был найден в Свердловской и Ленинградской областях. Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека покрыт красными вкраплениями, которые очень напоминают капли крови. Он не ядовит, однако считается несъедобным из-за слишком горького вкуса. В народе этот вид называют «зубом дьявола» или «кровавым зубом».

В Московской области нашли краснокнижный съедобный гриб «синяк», который официально называется «гиропорус синеющий». Особенность вида в том, что при надавливании он синеет, а мякоть гриба при разломе приобретает васильково-синий цвет.

Фото: [ сommons.wikimedia/Aorg1961 ]

Здесь же нашли занесенный в Красную книгу звездовик. В Подмосковье этот вид встречали только в 2015 и 2017 годах в Клину. Гриб считается условно съедобным и не обладает уникальными лечебными свойствами.

Фото: [ сommons.wikimedia/Nativeplants garden ]

Кроме того, в этом же регионе нашли редкий краснокнижный гриб-коралл. Он чаще всего вырастает белого цвета, но иногда могут встречаться бежевые, светло-желтые или розовые экземпляры. Он красивый и вкусный, но сбор этого вида запрещен.

Фото: [ сommons.wikimedia/Garnhami ]

Необычный вид обнаружили и грибники Ярославской области. Похожие на водоросли, съедобные чудо-грибы — это клавикорона крыночковидная, представитель так называемых рогатиковых грибов. Также вид встречается в лесах Башкирии.

Фото: [ сommons.wikimedia/George Chernilevsky ]

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