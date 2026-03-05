Зубная боль, беспокоящая долгое время британца, оказалась страшным симптомом

Сначала у него заболел левый клык, а затем неприятные ощущения охватили все передние зубы. Мужчина решил, что проблема в отколовшемся корне, и отправился к стоматологу.

Рентгеновский снимок поверг врачей в шок: костной ткани в челюсти практически не было. Компьютерная томография показала опухоль в левой части носовой пазухи, которая уже распространилась на правую сторону лица. Биопсия подтвердила худшие опасения — диффузная крупноклеточная лимфома второй стадии.

Мужчина признался, что помимо зубной боли его беспокоили и другие симптомы. Было больно сморкаться, а возле ноздри он нащупал твердый комочек. Однако он не придал этому значения, списав все на простуду.

Теперь британец проходит химиотерапию. Ему осталось два курса из шести, после чего станет ясно, помогло ли лечение. Он обращается ко всем с призывом не игнорировать зубную боль и вовремя проходить обследования. Рак уже добрался до шеи, и, если бы он затянул с визитом к врачу, последствия могли быть еще страшнее.

