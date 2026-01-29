Zubr видишь? А он есть! В Белоруссии заметили автомобиль несуществующего бренда

В Минске обнаружили автомобили неизвестного бренда Zubr, о производстве которых местные СМИ рассказали в конце 2025 года. Фотографии машины опубликовал телеграм-канал «ABW.BY | Автоновости». Несколько машин, покрытых снегом, стоят на площадке возле одноименного дилерского центра.

О том, что в Белоруссии появился Zubr стало известно после того, как компания запустила рекламную кампанию на бигбордах и радио. Также появился официальный сайт с каталогом машин, который, к слову, до сих пор работает. Цены на автомобиль начинаются от 59 тыс. белорусских рублей (около 1 млн 577 тыс. руб.).

Местная пресса активно писала о появлении «нового белорусского бренда», который якобы будут собирать на заводе «Юнисон».

Однако уже через несколько дней после информационного всплеска последовали официальные опровержения. Сначала заявление сделало Министерство промышленности Белоруссии, затем с опровержением выступили и на самом заводе, заявив, что сборки автомобилей под маркой Zubr там не планируется.

