Срочно в семью: Lada запустила продажи авто для участников СВО со скидкой

АвтоВАЗ представил актуальные ценники с учетом государственных льгот на весь модельный ряд Lada 2026 года. Обновленная программа субсидированного автокредитования позволяет значительно снизить финансовый барьер для приобретения нового автомобиля, делая акцент на социально значимые категории граждан, пишет ixbt со ссылкой на Автоваз.

Система скидок имеет дифференцированный подход: семьи с двумя и более детьми получают 10% выгоды, врачи, учителя, участники СВО и люди с инвалидностью — 20%. На отдельные модели предусмотрены специальные условия, где максимальная скидка может достигать 40%. Это превращает, к примеру, базовую Lada Granta в предложение, стартующее от 680 тысяч рублей вместо 850 тысяч.

В фокус обновленного ценового листа попали ключевые новинки. Так, популярный хэтчбек Lada Iskra в комплектации Comfort с учетом льгот оценивается от 1 021 600 рублей. Обновленная Vesta 2026 модельного года, получившая опции вроде бесключевого доступа, предлагается от 1,3 миллиона рублей. Классические внедорожники Niva Legend и Niva Travel также включены в программу, начиная с 879 и 1 135 тысяч рублей соответственно. Данный шаг не только сохраняет доступность отечественного автопрома, но и стимулирует спрос на фоне экономических вызовов, предлагая целевые решения для разных слоев населения.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.