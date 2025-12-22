«Зуек заговорил!»: символ Орехово-Зуева «ожил» и стал звездой местного мультсериала

Жители подмосковного Орехово-Зуевского округа получили необычный цифровой подарок к Новому году, пишет REGIONS . Сотрудники местного телевидения «Аист», ранее удивившие зрителей «пряничными» версиями городских достопримечательностей, теперь с помощью нейросети создали мультипликационного персонажа — птицу Зуйка, исторический символ, изображенный на гербе территории.

В коротком, но ярком видеоролике цифровой кулик «прилетает» в празднично украшенный Дулевский парк. Нейросеть не просто анимировала статичный символ, а наделила его характером: Зуек дает игривое «интервью», в котором признается, что у пернатых не бывает праздников. Однако, увидев нарядную ель, птица меняет решение и объявляет о намерении праздновать и гулять вплоть до Старого Нового года, 12 января.

По словам авторов проекта, ролик с Зуйком — только первый выпуск из готовящейся серии. Цифровая птица-символ станет гидом, который будет «исследовать» другие уголки округа, идеально подходящие для новогодних прогулок и празднования. Это создает интригу и новый формат взаимодействия с аудиторией, который можно назвать «краеведческим мультсериалом».

Телевизионщики «Аиста» на практике показали, что нейросеть — это не только инструмент для создания абстрактных картинок, но и мощный механизм для цифрового оживления местного культурного кода.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Подольска с помощью ИИ вернули город в новогодний СССР.