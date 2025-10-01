Зумеры оказались главными воришками в супермаркетах

Российские торговые сети столкнулись с массовым ростом краж в магазинах, главной причиной которых стало повсеместное распространение касс самообслуживания (КСО).

В Сети активно распространяются ролики и истории о том, как молодые люди без зазрения совести уносят товары из магазинов, не заплатив на них. Это явление особенно распространено среди представителей молодежи.

По данным ретейлеров, воришки используют разные схемы хищения товаров с КСО. Среди распространенных способов отмечается сканирование только части товаров, имитация оплаты банковской картой, когда покупатель уносит всю продукцию бесплатно, а также подмена дорогостоящих товаров дешевыми при пробитии чека.

Даже при наличии контролера уследить за всеми посетителями практически невозможно.

Несмотря на значительные финансовые потери, торговые сети не планируют отказываться от системы самообслуживания. Основными причинами сохранения таких касс являются их соответствие современным технологическим трендам и возможность компенсировать острую нехватку рабочего персонала.

