Звенигород в топ-5 «самых сладких»: город становится новым фаворитом у сладкоежек в Подмосковье

Звенигород подтвердил статус одной из гастрономических жемчужин Московской области, заняв достойное четвертое место в рейтинге самых «сладких» малых городов региона. Как пишет REGIONS , портал «Турпром» включил подмосковный округ в топ-5 на основе мнений читателей и экспертов, оценивавших уникальность и аутентичность местных десертных традиций.

Так, согласно рейтингу самых сладких мест в Подмосковье, Звенигород обогнал Зарайск и Озеры, уступив только общепризнанным гигантам — Коломне с пастилой, Сергиеву Посаду с пряниками и Дмитрову с кренделями.

Секрет успеха Звенигорода — не в массовом производстве, а в глубоком погружении в историю русских сладостей. Главная точка притяжения — «Музей русского десерта» на Московской улице. Здесь туристы не просто видят экспонаты, а на дегустациях и мастер-классах открывают забытые вкусы. Настоящим хитом стал старинный напиток из черемухи, который готовили на Руси задолго до чая. По словам сотрудников музея, его целебный настой томили в печи целую ночь. Современный рецепт адаптирован: чайную ложку молотых сухих ягод заливают стаканом воды и томят в турке на раскаленном песке, подобно кофе. Длительное нагревание раскрывает терпкий вкус и максимум пользы.

Вторая обязательная остановка — Провиантская башня Саввино-Сторожевского монастыря. Здесь подают аутентичную выпечку: пироги, кулебяки, расстегаи и особые пирожки с яблоками и медом. Запить их можно сбитнем, травяным чаем или медовухой по старинному рецепту. Изюминка — возможность устроить чаепитие со сладостями прямо на древней крепостной стене, наслаждаясь панорамным видом на окрестности.

Ранее сообщалось, что заведения Коломны вошли в число лучших объектов гастрономического туризма в России.