Звезда «Аноры» Эйдельштейн покорил подмосковное небо

Всего несколько дней назад 23-летний Марк Эйдельштейн блистал на парижской Неделе моды в костюме от Balenciaga, а уже вчера парил над Коломной в Подмосковье, исполнив свою давнюю мечту. Об этом со ссылкой на блог знаменитости пишет KP.RU.

Эйдельштейн получил мировое признание после триумфа фильма «Анора» (18+) на «Оскаре-2025», стал активно посещать светские тусовки, а недавно побывал на Неделе моды в Париже. Позже он вовсе отправился в Московскую область, откуда опубликовал захватывающие кадры своего приключения: прыжок с парашютом был давней мечтой актера.

«Смирение, гармония и сила. Теперь, когда спросят, где лучшее место на Земле, буду отвечать, что 4000 метров над Окой, где-то в районе Коломны. Точные координаты не знаю, ну там не ошибетесь: вверх направо и вниз до упора. Удачи, может, повезет!» — написал Марк.

Напомним, что Эйдельштейн после триумфа в Голливуде сразу был утвержден на главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит» вместе с Софи Тэтчер.

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