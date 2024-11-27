Звезда Comedy Woman Федункив объяснила, почему скрывала беременность от публики

Актриса и юмористка Марина Федункив, родившая первенца в 53 года, объяснила причины молчания о беременности. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU .

Слухи о беременности Федункив появились в августе 2024 года, однако на все вопросы сама актриса отшучивалась и ничего не подтверждала. Только спустя три месяца предположения оказались верными: сама звезда сообщила, что родила мальчика. По словам комендиантки, это было ее заветной мечтой.

Сама Федункив объяснила, что не хотела создавать шума и новых инфоповодов, по этой причине молчала о беременности. Знали об этом только самые близкие. Кроме того, теперь актриса на личном опыте убедилась, что современная российская медицина может многое. Ее пример поможет решиться на роды женщинам, которые не решились на это до 50 лет. Однако вместе с этим Федункив отметила, что затягивать с беременностью не стоит, ведь физически процесс пройдет гораздо тяжелее.

«Я всегда открыта для прессы, уважаю труд журналистов, но я хочу сама решать, какие события моей, подчеркну, личной жизни, когда и как комментировать и стоит ли это делать в принципе. И я очень благодарна аудитории, особенно женской, которая писала в соцсетях, чтобы меня оставили в покое», — отметила журналистам звезда.

Напомним, что Марина Федункив замужем за Стефано Маджи с 2021 года. Пара долго планировала ребенка. Супруг знаменитости присутствовал на родах и поддерживал жену на протяжении всего непростого процесса.

Ранее подробно сообщалось о новорожденном члене семьи Федункив и Маджи.