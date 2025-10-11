Звезда «Крестного отца» Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

Известная актриса Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет. Об этом информирует издание People.

Причины кончины актрисы пока остаются неизвестными. Информацию о ее уходе из жизни подтвердили представители семьи, которые попросили отнестись с пониманием к их желанию сохранить личную жизнь в тайне в это непростое время.

Китон приобрела известность в 1970-х годах благодаря своей роли в культовом фильме "Крестный отец" и плодотворному сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1977 году актриса удостоилась премии "Оскар" за выдающуюся женскую роль в картине "Энни Холл". Ее карьера также включала участие в таких значимых проектах, как "Клуб первых жен", "Что гложет Гилберта Грейпа" и популярной франшизе "Книжный клуб".

Китон не вступала в брак, но в 1996 и 2001 годах взяла на воспитание двух детей — дочь Декстер и сына Дюка. Они остаются ее самыми близкими родственниками.

Ранее сообщалось, что известный певец и автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов скончался в возрасте 69 лет. Артист ушел из жизни в реанимационном отделении больницы в Нальчике.