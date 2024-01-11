Звезда КВН Борщева уехала из России

Елена Борщева уехала в отпуск, о чем сообщила в личном блоге. Компанию ей составляют дети и супруг, муж-культурист Валерий Юшкевич. Артистка решила не мерзнуть в России, а традиционно погреться в жаркой стране: вся звездная семья отдыхает в Египте.

В соцсетях Борщева показала своих близких и себя на фоне знаменитых пирамид Хеопса. Сколько семья будет отдыхать в стране песков пока неизвестно.

Звездные обозреватели напомнили, что Елена Борщева познакомилась с тренером по фитнесу в 2004 году. Роман развивался стремительно: пара оформила брак через год. Хотя Борщева признавалась, что ревнует супруга к его клиенткам, она ему доверяет. Супруги воспитывают двух дочерей, младшая из которых родилась благодаря процедуре ЭКО.

Ранее сообщалось, что концерт Ваенги неожиданно сорвался в Санкт-Петербурге.