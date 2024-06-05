Звезда мировой оперы Гарифуллина поможет прославиться ученикам музыкальных школ России

Для поддержки учеников музыкальных школ на концерте «Юные виртуозы Казани — 2024» введут специальную премию, которая поможет детям встать на профессиональный путь и пробиться на большую сцену. Об этом рассказала в беседе с URA.RU директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина.

Концерт покажут 12 лучших участников «Юных виртуозов Казани». Мероприятие пройдет в «Сайдаш» 5 июня. Музыканты, ученики соответствующих школ, инструментарии, солисты и другие таланты выступят, чтобы побороться за звание лучших и попасть в творческую элиту России.

Как рассказала Ляйля Гарифуллина, продвинуться в выбранном направлении участникам поможет специальная премия от Аиды Гарифуллиной. В дальнейшем мероприятие распространят за пределы Республики Татарстан: по всей России. Масштабы казанского конкурса позволяют провести его в Москве.

«Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними», — поделилась собеседница агентства.

«Юные виртуозы Казани» проходят под патронажем звезды мировой оперы Аиды Гарифуллиной, она поддержит молодые таланты, которые приедут на фестиваль.

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