Звезда моржей из Балашихи: майор запаса приручил мороз и превратил бег в искусство

Житель Балашихи Алексей Наумов превратил ежедневную пробежку в экстремальную практику закаливания, пробегая по 15 километров в шортах при минус 20 градусах и завершая маршрут окунанием в ледяную прорубь. Как узнал REGIONS , его история — не про сиюминутный вызов, а про многолетнюю систему, основанную на семейной традиции и глубоком понимании своего организма.

Алексей давно стал местной достопримечательностью. Вооружившись камерой на моноподе, он ежедневно преодолевает 10-15 километров, демонстрируя подписчикам, что дискомфорта от холода может не быть вовсе. Его стандартная экипировка — шорты и кеды. Лишь в сильный мороз добавляются перчатки для защиты пальцев. Основой такого образа жизни стала семейная традиция: Наумов — майор запаса, сын военнослужащего.

«Мой отец занимался легкой атлетикой, и, глядя на него, я стал приобщаться к физкультуре с шести лет, когда надел свои первые советские кеды. Тогда же начал бегать босоногим по снегу. С тех пор я полюбил бег, а закаливанием начал заниматься с 2012 года, тоже по примеру отца. Сейчас ему 70 лет, и он по-прежнему продолжает бегать в любую погоду», — рассказал Алексей.

Любимый формат тренировок Алексея — «торс-раннинг» (бег с «открытым торсом»), пришедший из Белоруссии, который он логично совместил с моржеванием.

«Моржевание — это хороший способ восстановиться после бега. 2 — 3 минуты в проруби обеспечивают прилив сил, дают бодрость и позволяют восстановиться организму после физической нагрузки», — рассказал Алексей.

Свою практику он называет любительским культурным закаливанием с строгим соблюдением безопасности. Начав с крещенских купаний, он через изучение теории пришел к ежедневному ритуалу. За годы тренировок тело адаптировалось настолько, что пробежка стала потребностью.

«В какой-то момент мотивация уже перестает быть нужной. Бег становиться необходимостью для нормальной жизни. Если тренировку по какой-то причине приходится пропустить, все внутри бунтует и требует движения», — признается Алексей

Для тех, кто хочет последовать его примеру, он разработал систему из пяти обязательных этапов. Она начинается с осознания необходимости закаливания и теоретической подготовки, продолжается первыми пробами холода и практикой в проруби с инструктажем по безопасности, а целью ставит превращение практик в устойчивую привычку, приносящую удовольствие. Ключевыми принципами, по словам Наумова, остаются постепенность, систематичность и уверенность в собственных силах.

