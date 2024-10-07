Звезда «Пацанок» Малышенко подралась с силовиками в Пулково

Бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» Виолетта Малышенко подралась с полицейскими в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на личный блог девушки.

Молодая участница 7-го сезона шоу «Пацанки» пыталась улететь из Санкт-Петербурга в Москву, но неожиданно пропустила рейс. Разбитая горем от неудачи, она решила выпить алкоголь. В какой-то момент девушка привлекла внимание полиции, они подошли пообщаться с нетрезвой посетительницей, вскоре начался конфликт.

Сама девушка в Telegram-канале показала синяки якобы полученные в ходе драки с полицейскими. Как бы «пацанка» не сопротивлялась, ее все же задержали за нахождение в общественном месте в пьяном виде. Ее держали взаперти якобы более 12 часов. Малышенко заявила, что плохо помнит день.

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