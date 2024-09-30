В Московской области водитель такси подрался с пассажиркой

В подмосковной Балашихе конфликт водителя такси и пассажирки закончился рукоприкладством и обращением в полицию. Подробности в своем телеграм-канале пишет ГУ МВД России по Московской области.

В субботу, 28 сентября, стражи порядка получили заявление от 26-летней местной жительницы. Женщина утверждала, что около одного из домов, находящихся на пересечении проспекта Ленина и шоссе Энтузиастов, она вступила в словесную перепалку с водителем такси, который нанес ей травмы и вытащил из транспортного средства. В тот же день в полицию обратился 51-летний мужчина, назвавшийся жертвой данного конфликта. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах инцидента.

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