Звезда «Реальных пацанов» актер Селиванов сделал предложение матери своего ребенка

У известного артиста Владимира Селиванова уже есть совместный ребенок с Александрой Калмыковой, с которым они живут гражданским браком. Теперь же актер предложил узаконить отношения. Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание Super.ru.

У Селиванова, известного зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны», уже есть дочь от первого брака. У Калмыковой после первого замужества два ребенка. Это не помешало им обзавестись общим малышом, который родился в 2023 году. И только теперь актер сделал предложение о свадьбе. По некоторым данным, он вручил своей избраннице кольцо во время совместного отдыха в Турции.

«Поклонники заподозрили, что возлюбленные готовятся к пополнению, судя по округлившемуся животу невесты», — указано в микроблоге.

Часть фанатов уверена, что брак задуман уже давно, просто пара решила сообщить о нем только сейчас.

Ранее сообщалось, что Александр Круг, сын известного российского шансонье Михаила Круга, сделал предложение своей возлюбленной. Пара познакомилась благодаря участию в шоу «Давай поженимся!» в 2024 году. Романтичный момент выпал на пребывание в Таиланде.