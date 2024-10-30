Звезда «Реальных пацанов» Селиванов решил отсудить дочь Еву у бывшей супруги

Владимир Селиванов подал в суд на определение местожительства дочери. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник.

Звезда популярного российского сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов заявил о намерении забрать свою дочь Еву у бывшей жены Виктории Селивановой. Для этого он подал иск в суд на определение местожительства ребенка. Беседу по иску назначили на вторник, 26 ноября.

Селиванов, по всей видимости, рассчитывает на изменение условий опеки, что может повлиять на будущее совместное проживание с дочерью.

Ранее израильский друг дочери Любови Успенской Александр рассказал, что певица отправила своего ребенка на лечение.