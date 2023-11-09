Звезда сериала «Простые истины» опубликовала редкий снимок с подросшим наследником

Она довольно редко делится сокровенным со своей публикой. Возможно, Арнтгольц редко выходит на связь лишь потому, что старается бережно сохранить все самое дорогое от чужих глаз.

Многие знаменитости активно ведут социальные сети для того, чтобы делиться с фанатами подробностями жизни и подогревать к себе интерес. Но российская актриса Татьяна Арнтгольц несколько отличается от коллег по цеху в плане ведения личной страницы, о чем также пишет портал «Дни.ру».

Стало известно, что она впервые за долгое время выложила в интернет снимок со своим сыном. В записи актриса проявила все нежные чувства, которые она испытывает к наследнику. Правда, ребенка видно совсем чуть-чуть, и по этому фрагменту сложно оценить, насколько он изменился за последние несколько месяцев, находясь за кадром.

Напомним, ранее Рита Дакота опубликовала в соцсетях забавный снимок на кушетке в салоне красоты.