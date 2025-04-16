Звезда сериала «Улица Коронации» Саша Паркинсон родила первого ребенка

У актрисы Саши Паркинсон из Великобритании, которая стала известной после роли в сериале «Улица Коронации», появился первый ребенок. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Киноактриса снималась в телесериале на протяжении четырех сезонов. Теперь же в жизни 33-летней Паркинсон произошло знаменательное событие, она впервые стала мамой. У нее родилась дочка, которую назвали Сэди. Актриса уже поделилась фотографиями новорожденной и заявила, что рада этому событию.

До этого Паркинсон некоторое время скрывала свою беременность. Своему жениху Джону она рассказала о своем положении только в Рождество.

Ранее стало известно, что в Австралии женщина родила чужого ребенка. Врачи ей по ошибке имплантировали чужой эмбрион. В итоге малыш, появившийся на свет у австралийки, оказался не ее биологическим потомком. Женщине принесли извинения и обещали оказать всестороннюю поддержку.