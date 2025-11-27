Звезда выставки отправляется на родину: завершилась реставрация мамонта Тадибе

Ценный палеонтологический экспонат — мамонт Тадибе — готовится к возвращению в Салехард после завершения масштабной реставрации, которая продолжалась целый год в Ленинградской области. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления делами правительства ЯНАО, работа проводилась в специализированном центре села Рождествено, где недавно завершилась выставка, центральным элементом которой и стал ямальский гигант.

В церемонии закрытия экспозиции принял участие руководитель ямальского представительства в Санкт-Петербурге Александр Палагин. Директор реставрационного центра Татьяна Черняева отметила особую значимость проекта. По ее словам, за время пребывания в Ленобласти Тадибе превратился в настоящую музейную звезду, привлекшую внимание не только посетителей, но и средств массовой информации.

Особую ценность проведенной работе придает участие в проекте известного реставратора Юрия Старикова, который ранее работал над восстановлением всемирно известного мамонтенка Любы — еще одной уникальной палеонтологической находки с Ямала. Его опыт и мастерство обеспечили высочайшее качество восстановительных работ.

Сейчас начинается ответственный этап подготовки экспоната к транспортировке. Специалисты проведут тщательную упаковку уникальной находки для безопасной доставки в окружную столицу. Уже известно, что увидеть обновленного мамонта Тадибе можно будет в экспозиции Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского до конца текущего года. Возвращение отреставрированного экспоната станет значимым событием для культурной жизни Ямало-Ненецкого автономного округа и позволит жителям и гостям региона познакомиться с уникальным памятником ледникового периода.

