«Звездач» раскрыл многомиллионные доходы кинокомпании блогера Гоблина

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, широко известный под псевдонимом Гоблин, получает значительный доход от своей кинокомпании. Информацию об этом опубликовал портал «Звездач».

Согласно данным, ООО «Гоблин Фильм» принесло 84 млн руб. выручки, чистая прибыль составила 61 млн руб. Период, за который компания Гоблина достигла указанных финансовых показателей, в публикации не уточняется.

Помимо кинопроизводства, Пучков владеет компанией ООО «Тетрадон», занимающейся разработкой игр. Журналисты «Звездача» сообщают, что в 2024 году прибыль от этого бизнеса составила 25 млн руб.

Ранее сообщалось, что блогер Пучков раскритиковал современных таксистов и назвал лохами.