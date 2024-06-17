Звезде «Афони» Масловой не хватает пенсии на лекарства

Советская и российская актриса Нина Маслова рассказала интернет-изданию «Абзац» , что получает пенсию в 20 тысяч рублей. По ее словам, этого часто не хватает на нужные лекарства.

77-летняя звезда советского кино не понимает жалоб коллег на маленькую пенсию. По мнению Масловой, любые суммы человеку будут недостаточны, так как у него всегда растут аппетиты. Именно умерив последние можно назвать себя свободным и богатым человеком, имеющим все необходимое для жизни. Актриса убеждена, что людям стоит поучиться жить без денег и довольствоваться малым.

«Любое лекарство, которое мне нужно, стоит намного больше пенсии. <...> Если я внутренне несчастна, я не буду счастлива в замке с кучей слуг и денег. Мне главное – быть свободной. Мне нужен минимум. Артисты без званий вообще получают меньше уборщицы. Эта тема пустая. Счастлив и богат тот, кому ничего не нужно. Вот получаю я 20 тысяч, живу в однокомнатной квартире – и больше мне не надо», – призналась Маслова.

Рассуждения актрисы свелись к тому, что любые разговоры о деньгах праздные и уже не нужные, в ее жизни точно есть вещи поважнее заработка и размера пенсии.

Актрису вспоминают по ролям в к/ф «Афоня», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим. Сейчас Нина Маслова ведет затворнический образ жизни. В прошлом она пережила губительную тягу к спиртному, которую усиливали спад карьеры и разводы. В какой-то момент знаменитость стала глубоко верующим человеком: она признавалась, что именно это спасло ее жизнь.

Ранее сообщалось, что сын эпатажного политика Владимира Жириновского рассказал о звонке отца после комы.