Звездная добыча: эксперт рассказал, где искать кусочки метеорита, пролетевшего над Подмосковьем

Загадочное небесное тело, вспыхнувшее в небе над Москвой 27 октября, продолжает будоражить умы ученых и энтузиастов. Ярко-зеленый объект, летевший с аномально низкой скоростью 17-18 км/с, после многодневных споров окончательно идентифицирован как редкий тип метеорита. Эксперт по космическим объектам Алексей Киристаев в эксклюзивном комментарии KP.RU подтвердил : фрагменты тела рассыпались над восточными районами Новгородской области, образовав зону рассеяния от Бологого до Удомли.

Профессиональные экспедиции уже начали поиски, но любителям специалист советует не спешить в болотистые леса — осенняя погода и сложный рельеф делают задачу практически невыполнимой для неподготовленных людей.

Уникальность этого метеорита в его необычном поведении в атмосфере — он отскакивал от воздушных слоев, словно плоский камешек по воде, что указывает на экстремально рыхлую структуру. Ученые предполагают, что на землю могло попасть до 90 кг вещества, раздробленного на фрагменты от микроскопической пыли до увесистых обломков. Именно эта особенность делает находку особенно ценной для науки: не исключено, что объект прибыл из межзвездного пространства. Киристаев предупреждает, что до первых профессиональных находок говорить о стоимости фрагментов преждевременно — цена формируется рынком и зависит от редкости типа и общего количества найденного материала.

Для жителей Новгородской области эксперт дает рекомендации: осмотреть крыши домов и водостоки, где обычные камни оказаться не могут. Узнать метеорит можно по черной корке плавления, напоминающей сажу, но не пачкающей руки, и необычному расположению — например, одинокий камень посреди лесной тропы.

Главный совет находчикам: не пытаться продавать образцы до экспертизы, а сразу обращаться в Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского РАН. История с новгородским метеоритом напоминает, что иногда космос приходит к нам в гости без предупреждения, а настоящие открытия требуют не только энтузиазма, но и терпения, и научного подхода.

Ранее сообщалось, что пролетевшее над Подмосковьем загадочный НЛО упал в Новгородской и Тверской областях.