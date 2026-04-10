Звездный десант Подмосковья: где куют ракетно-космическую мощь России

Подмосковье прочно удерживает статус одного из главных центров ракетно-космической отрасли России, пишет REGIONS . По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в регионе сосредоточен значительный научно-производственный потенциал, который обеспечивает как передовые разработки, так и серийное производство.

На территории области работают 18 крупных и средних организаций ракетно-космического комплекса. Общая численность сотрудников в этой сфере превышает 30 тысяч человек. Такая концентрация кадров и предприятий позволяет региону оставаться ключевым звеном в развитии отечественной космонавтики.

Предприятия отрасли расположены в нескольких муниципалитетах. Среди них — Сергиево-Посадский и Щелковский городские округа, Звездный городок, Королев, Краснознаменск, Реутов, Химки и Истра. Каждый из этих городов вносит свой вклад в общее дело: от научных исследований до испытаний и выпуска готовой продукции.

Таким образом, Подмосковье продолжает играть стратегическую роль в обеспечении космической безопасности и технологического суверенитета страны, объединяя тысячи профессионалов, которые работают на стыке науки и производства.

