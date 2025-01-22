Аскерова и Гозмана внесли в перечень террористов и экстремистов

Новые лица в списке экстремистов и террористов являются иностранными агентами и оба не находятся на территории России. Также и Ровшан Аскеров* и Леонид Гозман* попадали под уголовные дела.

Впервые проблемы с законом у Аскерова* начались в 2022 году после публикации в соцсети. Он попал под ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», был заочно арестован судом Москвы. В том же году попал в список иноагентов. Однако на протяжении всего времени с новым статусом Аскеров* не соблюдал правила деятельности иностранного агента, в связи с чем ему грозят новые разбирательства в рамках российских законов.

Леонид Гозман* попал в перечень террористов и экстремистов с заочной судимостью на 8,5 года за распространение фейков об армии России. После начала СВО в 2022 году он покинул Россию и обосновался в Израиле.

Ранее сообщалось, что Минюст внес в перечень иноагентов ряд журналистов и авторов крупных проектов.

*внесены в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ, входят в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга