Звезду «Ералаша» и «Папиных дочек» обвинили в попытке проткнуть бывшую жену шампуром

Известного российского актера Михаила Казакова, прославившегося благодаря ролям в «Ералаше» и «Папиных дочках», обвинили в попытке убийства бывшей супруги. Об этом передает портал Super.ru.

В программе «Пусть говорят» бывшая жена и падчерица известного артиста Елены и Виктории поделились шокирующими подробностями о домашнем насилии. По словам Виктории, в моменты паранойи отчим нападал на них с дрелью, пытаясь найти людей в стенах и шкафах.

Казакова также обвиняют в том, что он избивал детей проводами от бытовой техники. Экс-супруга артиста заявила, что однажды он пытался пронзить ее шампуром.

Ранее сообщалось, что у актера Анатолия Лобоцкого, известного по сериалу «Молодежка», выявили быстрораспространяющуюся опухоль. Диагноз был поставлен после того, как он обратился в клинику с жалобами на боли в груди.