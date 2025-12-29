Звезды эфира подарили спецконцерт следователям в канун Нового года

В канун Нового года в стенах Главного военного следственного управления СК РФ состоялся нестандартный отчетно-праздничный формат — живой концерт с участием звезд федеральных каналов.

26 декабря, после итогового слова заместителя председателя СК Константина Корпусова, для сотрудников ведомства выступили артисты телеканала RU.TV и «Русского Радио», превратив официальное мероприятие в музыкальное событие. Инициатива, организованная медиагруппой Владимира Киселева-младшего, на практике продемонстрировала, как современная эстрада интегрируется в корпоративную культуру силовых структур.

Программа концерта была выстроена по принципу контраста, объединив прямое патриотическое высказывание и лирику. С одной стороны, на сцене звучали тематические коллективы вроде «Курсантского братства» и «123 полка», с другой — хиты от заслуженного артиста России Дениса Майданова, певца Иракли, Александра Галицкого и певицы Маши Вебер.

Ведущим выступил Максим Привалов. Польза такого мероприятия для коллектива следственного управления, чья работа связана с высоким напряжением, очевидна: это не просто развлечение, а инструмент психологической разгрузки и форма неформального признания заслуг, создающая «теплую и душевную атмосферу» в преддверии праздника.

Организационный итог события оказался знаковым. Заместитель руководителя управления генерал-лейтенант юстиции Леонид Баранов вручил артистам и ведущему официальные благодарственные письма. Особые благодарности от имени главы СК Александра Бастрыкина получили члены совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий и Владимир Киселевы — за системное содействие в решении ведомственных задач. Этот жест фиксирует переход от разовой акции к стратегическому партнерству между медиахолдингом и силовой структурой.

Как подчеркнул Владимир Киселев, подобные концерты — это «способ выразить признание» и «настоящая сила, объединяющая людей».

