Звезды фигурного катания оценили шансы Трусовой продолжить карьеру после родов

В СМИ сообщили о возможной беременности молодой фигуристки Александры Трусовой. И хотя серебряная медалистка ничего не подтверждала, коллеги и тренера начали предполагать, сможет ли звезда после родов вернуться на лед. В беседе с gazetametro.ru именитые спортсменки Ирина Роднина и Елена Вяльбе высказались о ситуации с профессиональной точки зрения.

Александра Трусова, по версии поклонников, несколько изменилась и стала выступать скромнее, а некоторые и вовсе заявили об округлившемся животе. Слухи о беременности спортсменки разошлись быстро, в том числе и в СМИ. Указывал на возможную беременность звезды «Спорт-Экспресс» и Sport24. В беседе с последним заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что Трусова может никогда не вернуться в карьеру после родов.

При этом есть удачные примеры возвращения на лед. Например, после получения статуса мам, на коньки вновь вставали Ирина Роднина, Екатерина Гордеева и Татьяна Навка.

«Не хочу сравнивать ситуацию Трусовой с моей, проводить параллели. Все зависит от личного желания спортсменки», — ответила Metro Ирина Роднина.

Елена Вяльбе добавила, что после родов выиграла три олимпийских золотых награды по лыжным гонкам. По ее мнению, роды лишь вдохновят Трусову на новые свершения. Мотивацию дают перемены и то, что нужно возвращаться в прежнюю форму, а также работать для благополучия семьи. Впрочем, спортсменка отметила, что это тяжело, ведь даже лыжницы тренируются практически до родов.

Напомним, что Алексндра Трусова 8 сентября официально сменила фамилию: она замужем за серебряным призером чемпионата России Макаром Игнатовым. Пара не подтверждала положение фигуристки.

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