Звезды и слушатели «Русского радио» сдали кровь для пострадавших в теракте

После теракта в «Крокус Сити Холле» клиники и пункты переливания крови были загружены. Множество людей хочет помочь пострадавшим. Не оказалась в стороне и «Русская медиагруппа», организовавшая передвижной пункт приема донорской крови.

«Русская Медиагруппа» организовала дополнительный пункт сбора совместно с ФМБА. Благодаря передвижному формату, многие успевают сдать биоматериал. Основное место базирования — рядом со студией «Русского Радио» и телеканала RU.TV. Приходили не только звезды, но и слушатели.

Многие из артистов выступали ранее в «Крокус Сити Холле», который теперь уничтожен практически под ноль.

«Артисты должны быть здесь, своим примером показать, что мы должна объединиться. Я сегодня сдаю кровь, чтобы подать пример своим друзьям. Понятно, что не все могут сдать кровь, но можно перевести деньги. Не хочу говорить о сумме, но я уже это сделал. Знайте, что любая помощь имеет значение», – также поделился эмоциями Юрий Киселев.

Помощь оказывают все неравнодушные. Многие приносят цветы на мемориалы, скорбя вместе с семьями погибших.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 144 человек. Эти данные еще могут обновиться, так как множество людей остаются в больницах. Часть из них в тяжелом состоянии. Стрелков и поджигателей концертного зала задержали, а вскоре отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в России прошла волна минирований после теракта в Подмосковье.