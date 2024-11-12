Звезды «Русского Радио» и RU.TV отвели концерт в Сочи ко Дню сотрудника МВД

В Сочи 10 и 11 ноября развернулись два концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Праздник организовали «Русское Радио» и телеканал RU.TV.

Мероприятие прошло на территории санатория «Салют». На сцену вышла группа «Земляне» и Роман Архипов. Старт мероприятиям дал член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселев.

«В зале сегодня царила очень теплая атмосфера. Все участвовали в этом едином событии, которое всех объединило. Мы хотим выразить слова благодарности и поддержки тем, кто обеспечивает и безопасность на улицах, и мирное небо над головой. И мы, как артисты и организаторы, видим реакцию людей и понимаем, что это нужно», — сказал Киселев на открытии.

Сцена Зимнего театра заполнилась музыкой на второй день для сотрудников УВД Сочи. Глава округа города-курорта, генерал-майор полиции, капитан полиции и другие почетные гости приветствовали гостей. «Русское Радио» и RU.TV сделали настоящий подарок для правоохранителей и всех причастных в профессиональный праздник. Хиты исполнили «Земляне» и Роман Архипов, подарив хорошее настроение всем присутствующим.

Ранее сообщалось, что певицы Макеева и Ортман выступили в Главном клиническом госпитале МВД РФ.