«Звезды Русского Радио» выступили перед жителями и гостями Сочи

Концерт «Звезды Русского Радио» Акмаль и Роман Архипов провели на сочинской сцене на площади Южный Мол. Этим мероприятием поздравили с 8 марта женщин, а также выразили поддержку бойцам СВО.

Артисты «Русского Радио» традиционно начали поздравлять граждан РФ со значимыми праздниками, а также поддерживать бойцов СВО. Изначально артисты стали поздравлять женщин с 8 марта на борту самолета. Это очень удивило пассажиров и бортпроводниц.

Сочи принял звезд радушно, несмотря на прохладу. Артисты «Русского Радио» традиционно посвятили время патриотической теме. Отдали дань уважения и бойцам СВО. Отличившимся вручили сертификат на один миллион рублей.

Звезды «Русского Радио» уже давно отправляются в самые разные уголки России с бесплатными концертами. Благодаря этому жители могут увидеть любимых исполнителей воочию, насладиться концертами и поддержать бойцов СВО.

Ранее сообщалось, что артист SHAMAN провел благотворительный концерт для сотрудниц и осужденных Можайской женской колонии.