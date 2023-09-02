Звезды, танцы, концерты и фейерверки: День города отмечают сразу несколько округов Московской области

Сегодня, 2 сентября сразу несколько городских округов Московской области празднуют день рождения. Для жителей подготовили насыщенную программу, где нашлось место спортивным соревнованиям, выступлениям звезд, спектаклям и мастер-классам для детей. А вечером во многих городах прогремят красочные фейерверки.

Балашиха

Городской округ отмечает свое 193-летие. Одно из самых ярких событий — матч Легенд футбола на стадионе «Метеор», в Пестовском парке можно увидеть финал фестиваля «Город танцует в парках», кроме того перед жителями сегодня выступают DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец и другие артисты. Ну а праздничный салют можно будет увидеть уже вечером, в 22:00.

Фото: [ Соцсети ]

Одинцово

День города в подмосковном Одинцово тоже наверняка запомнится жителям и гостям округа, который отмечает свое 66-летие. Одними из главных гостей праздника станут член Союза композиторов России Игорь Демарин, автор хита «Шелковое сердце» Паскаль и вокальная группа «TeAmo».

Днем можно было посетить интерактивные площадки поисковых отрядов, увидеть военные артефакты и поучаствовать в квизе по истории города. А вот от вечернего салюта решено было отказаться.

Красногорск

На свой 91-й день рождения городской округ пригласил больших звезд. Поздравить жителей приехали Пелагея, Олег Газманов и Akmal. Праздничный концерт начнется в 18:30. Но и днем зрители не скучают.

Торжество началось с красочного парада-шествия, продолжилось фестивалем национальных культур «АртФолкРоссии» и хоровым фестивалем «Наполним музыкой сердца». А также зрители увидели парад духовых оркестров и выступление ансамбля «Знаменские барабанщики».

Фото: [ Администрация городского округа Красногорск ]

Химки

Ко Дню города здесь подготовили программу под слоганом «Мы вместе!». Спортивные, культурные и развлекательные мероприятия охватили главные парки округа: «Подрезково», «Дубки», «Экоберег», имени А. Величко, а также стадион Лунево.

Для химчан сегодня выступают российские звезды: Катя Лель, Анастасия Спиридонова, Доминик Джокер, Мия Бойко и Екатерина Кузина.

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

Люберцы

Городской округ празднует солидную дату — 400-летие. А потому и праздник сегодня с размахом. На главной площадке не только выступали артисты, но и провели невероятное шоу вертолетов. В центральном парке будут проходить мастер-классы, спектакли под открытым небом и выступления кавер-групп. А вечером на площади перед администрацией выступят такие звезды как DJ Groove, Gayazovs Brothers и Filatov & Karas. Конечно, не обойдется без фейерверка, начало запланировано в 21:45.

Кроме того, сегодня День города отмечается в Дмитрове, Черноголовке, Солнечногорске, Лобне и Коломне.