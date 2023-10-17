Звезды в погонах: выяснились подробности армейского прошлого голливудских актеров
Фото: [Социальные сети]
Глядя на ухоженных звезд Голливуда, российские зрители часто с усмешкой упрекают их в недостаточной мужественности. Хотя порой некоторые из них уделяют «мужским» занятиям гораздо больше времени, нежели их критики.
Рассказываем о знаменитостях с армейским прошлым.
Харви Кейтель
Звезда фильмов «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» Харви Кейтель приступил к службе в армии в 16 лет. Он так хотел связать свою жизнь с морской пехотой, что соврал о своем возрасте.
Фото: [Jordan Strauss/AP/TASS]
Кейтель пробыл в армии целых четыре года и даже удостоился медали экспедиционных вооруженных сил.
Адам Драйвер
Американский актер Адам Драйвер запомнился российским зрителям по роли Кайло Рена в седьмом эпизоде «Звездных Войн». Из-за хорошей актерской игры многие посчитали, что в жизни Драйвер такой же эмоциональный и психологически слабый человек.
Фото: [Evan Agostini/AP/ТАСС]
В реальности артист совсем не такой: он отслужил два с половиной года в морской пехоте и даже готовился к боевым действиям. Но в Ирак его так и не отправили: он получил серьезную травму в автомобильной аварии.
Генри Фонда
Звезда старого Голливуда и отец известной актрисы Джейн Фонды заступил на службу в ВМС США в 1943 году, во времена Второй мировой войны.
Фото: [Социальные сети]
В армии он пробыл три года и даже получил «Бронзовую звезду» и официальную благодарность от президента США.
Галь Гадот
Мало кто знает, но исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот отслужила в армии Израиля целых два года.
Фото: [CraSH/Zuma\ТАСС]
По словам Гадот, армия помогла ей воспитать в себе дисциплину, ответственность, а также развить спортивные и тренерские навыки.
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