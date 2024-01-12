Звонок обернулся для жителя Кузбасса сроком в колонии
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Мужчина из Ленинск-Кузнецкого позвонил в силовое ведомство и пошутил над сотрудниками, за что получил срок в колонии строгого режима, сообщает издание «Vse42.ru».
56-летний мужчина в октябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения решил позвонить в ФБР и сообщить о ложной угрозе. Силовики оперативно отреагировали на сигнал и раскрыли обман кузбассовца. Обманщика вычислили и задержали, а после возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма (по ст. 207 УК РФ).
Установили, что мужчина уже раньше был судим и отбыл условный срок. Это учли на суде по новому делу, где сибиряка признали виновным. По решению суда за звонок он проведет два года и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Это подтвердили в региональном МВД.
При этом в полиции напомнили, что максимальная санкция указанной статьи - 10 лет колонии. Мужчина из Кузбасса еще легко отделался за свое правонарушение.
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